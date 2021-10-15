Сборная России по легкой атлетике приступила к подготовке к зимнему сезону с середины октября. В числе этих спортсменов – олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене.

«С 12 октября на базе спортивного комплекса «Юность» в Адлере готовятся к сезону метатели, многоборцы, спринтеры и прыгуны. На кисловодской базе «Юг-Спорт» сейчас тренируются спортсмены из группы выносливости и два прыгуна в высоту, в сочинском «Юг-Спорте» собрались представители спринта и группы прыжков. В настоящее время на сборах находятся более ста легкоатлетов», – цитирует ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Аллу Глущенко.

Ранее о начале подготовки к сезону 15 октября рассказал тренер Марии Ласицкене Геннадий Габрилян. Серебряный призер Олимпиады в Токио Анжелика Сидорова приступит к полноценным тренировкам на следующей неделе.

Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении пройдет в Белграде (Сербия) с 18 по 20 марта 2022 года. Зимний чемпионат страны состоится в Москве с 25 по 27 февраля.