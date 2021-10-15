Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев дал комментарии по поводу предстоящего боя с Магомедом Исмаиловым.

«Хватит газовать, как тигр перед встречей с Запашным, 16-го числа все мне выскажешь в клетке», – посоветовал Минеев Исмаилову.

Боец добавил, что пора отпустить прошлые обиды и стоит выяснить отношения в бою.

Минеев планирует покуражиться в клетке. Он заявил, что Исмаилова не забудут при любом раскладе.

Встреча Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова состоится завтра в Сочи в рамках AMC Fight Nights.

Прошлый бой между российскими спортсменами прошел в 2018 году. На счету Минеева 15 побед, 1 поражение и 1 ничья. У Исмаилова 17 побед, 2 поражения и 1 ничья.