Матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между тульским «Арсеналом» и петербургским «Зенитом» состоится 16 октября. Футболисты сыграют после перерыва на матчи сборных.

После 10 проведенных в РПЛ туров «Арсенал» идет на 14-й строчке турнирной таблицы. Команда набрала всего шесть очков. Отрыв от безопасной, 13-й позиции составляет три очка.

В последних двух матчах чемпионата России тульская команда не отметилась голами. «Арсенал» уступил «Уралу», пропустив два мяча и сыграл вничью с «Химками» (0:0).

«Зенит» перед перерывом на матчи сборных проиграл «Сочи» со счетом 1:2. Удаление Азмуна помешало команде Сергея Семака завершить матч победой. В остальных матчах петербургская команда выглядит явным лидером. «Зенит» набрал 23 очка за десять туров. Ближайший преследователь – московское «Динамо», отстает на 4 балла от команды Сергея Семака.

Матч между «Арсеналом» и «Зенитом» начнется в 14:00 по московскому времени.