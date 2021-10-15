Капитан и вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев объяснил, за что футболисты платят штрафы при главном тренере Алексее Березуцком.

«Они условные. Хотя штрафы за опоздание или неприезд на тренировку были всегда. Но есть и мелкие штрафы. Допустим, главный тренер говорит, что нельзя трогать мяч во время разминки и бега по кругу. Кто-то взял, стукнул – давай, плати. Мы уже насобирали деньжат – купили большую колонку и поставили ее в тренажерном зале. Все для команды», – цитирует Акинфеева Sport 24.

Игрок добавил, что главный тренер сразу обозначил свои требования по работе и «подкрутил гайки».

Экс-футболист ЦСКА и сборной России Алексей Березуцкий возглавил армейский клуб в июле 2021 года. После 10 тура РПЛ команда занимает шестое место в таблице с 17 очками.