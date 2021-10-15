В субботу, 16 октября, состоится 4 матча в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

Футбольный день откроет матч между тульским «Арсеналом» и «Зенитом». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Команда Сергея Семака проиграла последний матч «Сочи» со счетом 1:2, а в остальном «Зенит» выглядит явным лидером.

В 16:30 начнется встреча между «Рубином» и «Локомотивом» в Казани. В команде из Москвы недавно сменился тренер, а подопечные Леонида Слуцкого проиграли два последних матча «Динамо» (0:2) и «Нижнему Новгороду» (0:1). Обе команды находились в топе РПЛ, но теперь оказались на девятой строчке турнирной таблицы.

Вечером, в 19:00 прозвучит стартовый свисток в южном дерби «Сочи» и «Ростова». Команда из Краснодарского края идет в топ-3 Российской Премьер-Лиги. «Сочи» заработал 18 очков в десяти матчах. «Ростов» – один из аутсайдеров чемпионата. Команда идет на 13-м месте РПЛ.

Еще одно дерби – московское, пройдет на «Открытие Арене». «Спартак» примет «Динамо». Красно-белые занимают седьмую строчку Российской Премьер-Лиги, бело-голубые – в лидерах чемпионата. «Динамо» отстает от «Зенита» на 4 очка и занимает вторую строчку.