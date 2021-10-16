В очередном игровом дне Континентальной хоккейной лиги пройдет три матча. Все встречи начнутся в 17:00.

«Авангард» примет «Сибирь» в Омске. Хозяева выиграли три последних домашних матча. Встреча с «Барысом» завершилась со счетом 4:1, «Автомобилист» уступил сибирской команде (3:1), «Спартак» был разгромлен со счетом 5:2 9 октября. «Сибирь» же выглядит аутсайдером. Команда проиграла две последние игры с «Йокеритом» и «Динамо» из Риги. Оба соперника забили по 4 шайбы в ворота соперника.

В Череповце пройдет встреча между местной «Северсталью» и нижнекамским «Нефтехимиком». Хозяева выиграли только один матч из пяти, прошедших в КХЛ. «Торпедо» уступило по буллитам со счетом 2:3. У «Нефтехимика» дела тоже не ладятся. Команда из Татарстана выиграла только у «Йокерита». В остальных матчах КХЛ «Нефтехимик» уступил.

В Подольске встретятся «Витязь» и «Динамо» из Риги. Подмосковная команда проиграла все пять матчей регулярного чемпионата КХЛ. «Динамо» же, выглядит лидером. Команда в недавних матчах победила «Нефтехимик» со счетом 4:3 и разгромила «Сибирь» (4:1).