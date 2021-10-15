Российская фигуристка, призер финала Кубка России Майя Хромых допустила несколько ошибок в прогоне произвольной программы на турнире Budapest Trophy в Венгрии.

Фигуристка начала прокат программы «Мулен Руж» с падения с четверного тулупа, затем снова пошла на такой прыжок и снова упала. После этого фигуристка прыгнула каскад из тройного риттбергера и тройного тулупа (ошибка на втором прыжке), и двойной аксель. Во второй половине программы Хромых сделала каскады из тройного лутца и тройного тулупа, тройного флипа и сальхова через ойлер и прыгнула сольный тройной лутц.

Соревнования девушек на турнире в Будапеште стартуют завтра, 16 октября.