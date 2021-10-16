С 14 по 17 октября в Минске проходит турнир по фигурному катанию Ice Star. Сегодня, 16 октября, на лед выйдут танцоры с ритмическим танцем.

Сборную России на соревнованиях представят Анжелика Авашкина и Павел Дрозд.

Соперниками пары станут Екатерина Митрофанова и Владислав Касинский из сборной Боснии и Герцеговины.

Белоруссию представят Виктория Семенюк/Илья Юхимчук, Карина Сидоренко/Максим Еленич.

На турнире также выступят Александра Самерсова и Кевин Ояла из Эстонии, Александра Саммель и Данило Ефременко, представляющие сборную Украины.

Пара Анжелики Авашкиной и Павла Дрозда образовалась в текущем году. Дрозд выступал в юниорских танцах в Аллой Лободой, потом пробовал кататься с Ксенией Конкиной. Пару тренирует Александр Жулин. Это первое выступление танцоров на международном уровне в текущем сезоне.