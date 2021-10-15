Японский фигурист, серебряный призер чемпионата мира 2021 года и победитель юношеской Олимпиады в Лозанне Юма Кагияма стал победителем соревнований в мужском одиночном катании на Asian Open в Пекине.

Фигурист выиграл и короткую, и произвольную программы, набрав в общей сумме 277,78 балла.

Второе место занял соотечественник Юмы Кагиямы Шун Сато. Он шёл вторым после короткой программы и сохранил эту позицию и в произвольной, набрав 256,16 балла.

Третье место — у китайского фигуриста Бояна Цзиня. Фигурист занял третье место в короткой программе, но стал лишь шестым по итогам произвольной. Это не помешало ему получить бронзовую медаль соревнований. Результат Цзиня — 224.09 балла в сумме за два проката.