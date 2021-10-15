На днях Международный союз биатлонистов официально переписал протоколы женской эстафеты на Олимпиаде в Сочи. Сборная России была окончательно лишена серебряной медали из-за обвинения Ольги Зайцевой в нарушении антидопинговых правил. В этой связи предлагаем вспомнить, как складывалась та гонка и почему терять в ней серебро особенно больно.

Биатлон на домашней Олимпиаде складывался для российской сборной просто катастрофически. Ольга Вилухина смогла взять серебро в спринте у женщин, а Евгений Гараничев стал бронзовым призёром в индивидуальной гонке. В Пекине-2022 даже такие результаты будут считаться успехом, в Сочи это был провал. Впереди оставались только две эстафеты – женская и мужская. Командные гонки Россия всегда бегала хорошо, но после нескольких провалов подряд пессимисты настраивались на самое худшее.

Незадолго до старта грянул скандал: гонку должна была бежать Екатерина Глазырина, но в последний момент её заменила Екатерина Шумилова. По иронии судьбы из эстафетной четвёрки только к Шумиловой впоследствии не будет претензий по допингу. А Глазырина разразилась гневным постом в соцсети: «Не команда, а… Спасибо всем, кто был рядом эти четыре года. Кто разделял радость побед, поддерживал и подбадривал, когда были поражения, неудачи и травмы. Спасибо всем, кто верил».

Первый этап бежала Яна Романова. Биатлонистка, которую вечно ругали за черепаший ход на трассе, продемонстрировала хорошую скорость, а главное – точную стрельбу. Со второго рубежа россиянка ушла в лидерах, следом за ней расположились украинка Вита Семеренко и итальянка Доротея Вирер.

В целом Романовой удалось удержать темп, хоть она и пропустила Вирер немного вперёд. Украина расположилась на третьем месте, а ещё два претендента на награды Норвегия и Чехия свой этап провалили: Фанни Хурн передала эстафету девятой, Ева Пускарчикова и вовсе одиннадцатой. Гораздо хуже сложилась ситуация для ещё двух фаворитов – Франции и Германии. Немка Франциска Пройс упала и сломала палку, лишив сборную шансов на медали на самом старте. А француженка Мари-Лор Брюне и вовсе потеряла сознание. Грозные Мари Дорен-Абер, Анаис Шевалье и Анаис Бескон на дистанцию так и не вышли.

Зайцевой пришлось крайне тяжело. Она и Вилухина до этого участвовали во всех гонках, включая смешанную эстафету. И если за плечами у Вилухиной была медаль в спринте, то Зайцева прошла пять гонок «вхолостую». После первой стрельбы ветеран сборной делила лидерство с Юлией Джимой – россиянка и украинка бежали вровень. К «стойке» их нагнала Габриэла Соукалова из сборной Чехии. Джима стоя отстреляла точно, Зайцевой понадобился один дополнительный патрон. Но на дистанции Ольга уже выглядела вконец измотанной. Её обогнали и Соукалова, и норвежка Тириль Экхофф. К счастью для россиянок, остальные сборные отстали уже прилично, и медали разыгрывались по большому счёту между четырьмя сборными.

На дистанцию с четвёртого места ушла Шумилова, формально слабейшая в составе сборной России. Та самая Шумилова, которую поставили в четвёрку в последний момент, получив порцию возмущений от Глазыриной.

Но Шумилова провела натурально гонку всей своей жизни. Конкурируя с Анн Кристин Флатланн и Йиткой Ландовой, россиянка отстреляла «0+0». Флатланн также сделала два нуля, но Шумилова и стреляла, и бежала быстрее. Украинка Валентина Семеренко подошла ко второй стрельбе в гордом одиночестве, но дрогнула: мишени ей удалось закрыть, но использовать пришлось все три дополнительных патрона. Правда, лидерство она сохранила, и Елена Пидгрушная уходила на дистанцию в 28 секундах от преследователей, но этот отрыв выглядел некритичным.

От Норвегии стартовала великая и ужасная Тура Бергер, вслед за ней на дистанцию убежала наша Ольга Вилухина. Чешки немного отстали и откатились временно на шестое место, но Вероника Виткова быстро исправила ситуацию.

Пидгрушная прошла «лёжку» с одним доппатроном, Вилухина и Бергер отстрелялись чисто. Стало очевидно, что у России будет медаль. Но какая? В начале гонки мы были бы рады и бронзе, но перед последней стрельбой Вилухину, отработавшую на дистанции с запредельной скоростью, отделяли от золота жалкие 10 секунд. Правда, и Бергер дышала в спину.

Всё решил один выстрел. Пидргушная отстрелялась чисто, Бергер и Вилухина истратили по доппатрону. В какой-то момент казалось, что россиянка сможет сократить 11-секундный разрыв, но на последнем круге она просто встала. Бергер также сильно устала, но заметив падение скорости у соперницы, рванулась вдогонку. Тем не менее, на финишной дистанции борьбы не получилось: Пидгрушная принесла Украине золото, Вилухина отстала на 26 секунд, Бергер – на 37.

После финиша Вилухина обнялась с подругами по команде и расплакалась от счастья. У России – медаль Сочи!

На следующий день мужчины поддержали почин девушек и завоевали золото, единственное золото в биатлоне на домашней Олимпиаде в Сочи.

А затем всё рухнуло.

В нарушении антидопинговых правил обвинили сперва Вилухину и Романову, а затем и Зайцеву. Первым двум удалось оправдаться, против Зайцевой же были слишком непробиваемые аргументы (в первую очередь, концентрация соли). Затем досталось и Евгению Устюгову, который бежал мужскую эстафету. В результате всё оказалось зря. Женскую сборную лишили серебряной медали, которая перешла Норвегии. Бронзу взяли чешки, которые ещё не знали, что Виткова, героически поднявшаяся с шестого места на четвёртое, принесла стране олимпийскую медаль.

Золото мужчин пока остаётся в силе – Устюгов подал апелляцию на решение CAS в федеральный суд Швейцарии. Но на ощущение боли и обиды апелляцию уже не подашь.

С тех пор российский биатлон, особенно женский, даже близко не подбирался к результатам, за которые болельщики так ругали тренеров в 2014 году. Зато хотя бы по чистоте спортсменов претензий нет.