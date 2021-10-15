Белорусская фигуристка российского происхождения Виктория Сафонова выиграла турнир серии ISU Challenger — Ice Star в Минске.

В сумме за две программы Сафонова получила 198,08 балла, не допустив серьезных ошибок. Она первенствовала как в короткой, так и в произвольной программе.

Россиянка Анастасия Гулякова, которая тренируется в группе Алексея Мишина, стала второй, набрав 183,06 балла за два проката. Сафоновой Гулякова уступила и в короткой, и в произвольной программе.

Третье место заняла Анастасия Шаботова, представляющая Украину, с результатом в 167,69 балла. Она шла третьей после короткой программы и сумела удержать призовое место во второй день соревнований.

Ранее турнир у мужчин выиграл россиянин Андрей Мозалев, ему удалось опередить представителя Белоруссии Константина Милюкова.