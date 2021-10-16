Каролина Коган представит сборную России на турнире юниоров Budapest Trophy в Венгрии. Соревнования начались 14 октября. Заключительный день прокатов – 17 октября.

Сегодня, 16 октября, девушки представят короткую программу. Фигуристки выйдут на лед в 13:30 по московскому времени.

В списке участник дочь генерального директора Федерации фигурного катания России Каролина Коган. 13-летняя спортсменка тренируется у Сергея Давыдова в ЦСКА. В арсенале Каролины пока нет четверных прыжков.

На первенстве Москвы среди юниоров в текущем сезоне Коган заняла 17 место. Судьи оценили ее выступление в 156,22 балла. Лидером того турнира стала Анастасия Зинина, набравшая 209,05 баллов. Вторую строчку заняла Мария Захарова с 198,13 баллами. Замкнула тройку призеров Софья Титова. Судьи оценили ее выступление в 197,03 балла.