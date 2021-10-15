Два хоккеиста СКА не были допущены в Финляндию на выездной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против «Йокерита», сообщает «Спорт-Экспресс». Ими стали форварды Валентин Зыков и Владислав Цицюра.

Причиной стало решение властей Финляндии. По санитарным нормам все граждане, приезжающие в страну, должны пройти тест на антитела к коронавирусной инфекции. Если их недостаточно, человек, не может быть допущен в страну.

26-летний Зыков в нынешнем сезоне ещё не выходил на лёд в матчах КХЛ. На счету 22-летнего Цицюры 8 матчей и 5 (3+2) очков в «регулярке».

Матч «Йокерит» — СКА состоится сегодня, 15 октября, начало — в 19:30 по московскому времени. Команды занимают два первых места в Западной конференции. «Йокерит» в 18 матчах набрал 26 очков, СКА — 25 в 17 играх.