Сегодня, 16 октября, на турнире Budapest Trophy в Венгрии выступят представительницы сборной России Анна Щербакова, Софья Самодурова и Майя Хромых.

Щербакова приступила к тренировкам в этом сезоне позже остальных фигуристок. Она восстанавливалась от травмы. Девушка повредила палец на ноге. Тренировочный цикл фигуристки сдвинулся на два месяца. Источники сообщали, что Анна будет заходить только на один четверной прыжок.

Майя Хромых планирует исполнить два квада. Она зайдет на тулуп и сальхов, а вот осваиваемый ей в этом сезоне тройной аксель, вряд ли будет показан в программе.

Софья Самодурова 8 октября победила на втором этапе Кубка России. На соревнованиях она исполнила тройной флип, двойной риттбергер и тройной сальхов.

Произвольные программы фигуристки покажут 17 октября в 14:25 по московскому времени.