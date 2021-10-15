Издание Tuttosport опубликовало обновлённый список претендентов на награду Golden Boy — приз лучшему молодому игроку Европы до 21 года. Список был сокращён с 40 претендентов до 20.

На награду претендуют: Эдуарду Камавинга, Родриго (оба — «Реал»), Букайо Сака («Арсенал»), Джуд Беллингхэм, Джованни Рейна (оба — «Боруссия» Дортмунд), Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Джамал Мусиала («Бавария»), Гави, Педри (оба — «Барселона»), Брайан Хиль («Тоттенхэм»), Карим Давид Адейеми («Зальцбург»), Райан Гравенберх, Юрриен Тимбер (оба — «Аякс»), Данээль Мальдини («Милан»), Флориан Вирц («Байер»), Вильям Салиба («Марсель»), Робетро Пикколи («Аталанта»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Йереми Хесус Пинто («Вильярреал»), Шарль де Кетеларе («Брюгге»).

В расширенный список из 80 кандидатов входил грузин Хвича Кварацхелия из «Рубина». В сокращённый лист из 40 претендентов попали два украинца — Михаил Мудрик («Шахтёр») и Илья Забарный («Динамо»).

Награда Golden Boy ежегодно вручается с 2003 года. Первым её обладателем стал Рафаэль ван дер Варт из «Аякса». В разные годы её выигрывали Уэйн Руни, Лионель Месси. Серхио Агуэро, Килиан Мбаппе, а в 2020-м её получил Эрлинг Холанн из дортмундской «Боруссии».