Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался об истории норвежской лыжницы Марит Бьорген, которая сдала положительную допинг-пробу в 2017 году, но о разбирательстве стало известно только в этом году.

Слова Сорина цитирует RT.

«Как можно принять препарат, в составе которого вроде бы не содержится ничего запрещенного, но проба показывает совершенно обратное?», — отметил тренер, добавив, что ему бы хотелось услышать мнение профессиональных фармакологов, а не врачей сборной Норвегии.

«Почему не поднять все пробы Бьорген за десять лет, тем более что такая возможность прописана в правилах WADA? Почему молчит Хайо Зеппельт со своими расследованиями и борьбой за чистоту спорта?», — сказал Сорин, добавив, что под Россию Зеппельт копал с большим рвением, поэтому можно было бы сделать то же самое в отношении страны, в которой спортсмены из одного вида попали уже в три допинг-скандала.