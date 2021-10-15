Сегодня, 16 октября на турнире юниоров Budapest Trophy в Венгрии выступят Екатерина Гейниш и Илья Миронов. Конкуренцию им составит еще одна пара, представляющая сборную России Анастасия Костюк и Дмитрий Чигиев.

Екатерина и Илья 13 октября одержали победу на втором этапе Кубка России среди юниоров в Йошкар-Оле. Судьи оценили прокат фигуристов в 113,41 балла. Серебряные призеры Москалева и Вильчик проиграли победителям более 15 баллов.

Анастасия Костюк и Дмитрий Чигиев пока не выступали на международном уровне. Программы паре ставит хореограф Дмитрий Чигирев.

Соперничать с российскими фигуристами будут Алисса Монтан/Филиппо Клеричи и Федерика Симиоли/Алессандро Зарбо из сборной Италии.