Российский фигурист, чемпион Европы Дмитрий Алиев с ошибкой исполнил произвольную программу на турнире Budapest Trophy.

В начале программы Алиев прыгнул четверной лутц, но затем вместо запланированного каскада из четверного и тройного тулупов прыгнул два тройных. После этого последовал каскад из тройного акселя и сальхова через ойлер и тройной флип.

Во второй половине проката Алиев не справился с приземлением на тройном акселе, зате прыгнул каскад из тройного лутца и двойного тулупа и тройной риттбергер.

За произвольную программу Алиев получил чуть более 160 баллов от судей, в сумме за два дня соревнований он набрал 230,63 балла, что пока позволяет находиться на первом месте.

Закрывать выступления мужчин в произвольной программе будет россиянин Александр Самарин.