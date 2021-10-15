Российский фигурист, чемпион Европы Дмитрий Алиев с ошибкой исполнил произвольную программу на турнире Budapest Trophy.
В начале программы Алиев прыгнул четверной лутц, но затем вместо запланированного каскада из четверного и тройного тулупов прыгнул два тройных. После этого последовал каскад из тройного акселя и сальхова через ойлер и тройной флип.
Во второй половине проката Алиев не справился с приземлением на тройном акселе, зате прыгнул каскад из тройного лутца и двойного тулупа и тройной риттбергер.
За произвольную программу Алиев получил чуть более 160 баллов от судей, в сумме за два дня соревнований он набрал 230,63 балла, что пока позволяет находиться на первом месте.
Закрывать выступления мужчин в произвольной программе будет россиянин Александр Самарин.
Комментарии Развернуть