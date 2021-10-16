Российские фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин выступят на турнире Budapest Trophy в Венгрии. Соревнования пар начнутся в 18:48 по московскому времени.

Пара ранее не выступала на международных соревнованиях. Акопова и Рахманинов завоевали бронзу на первом этапе Кубка России в Сызрани. Спортсмены представляют Красноярский Край.

Представленную парой произвольную программу судьи оценили в 124,07 балла. Суммарная оценка за два дня составила 193,57 балла.

Соперниками россиян на турнире станут представители сборных Хорватии, Венгрии, Италии и Украины.

Второй день соревнований на турнире пройдет 17 октября. Пары выйдут на лед в 18:48 по московскому времени. Это будет последнее выступление на турнире.