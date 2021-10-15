Стал известен состав участников на турнир по фигурному катанию Volvo Open Cup в Риге, Латвия. Соревнования пройдут с 3 по 7 ноября.

В турнире по танцам на льду среди взрослых выступят Елизавета Худайбердиева/Егор Базин. Также в заявку попали фигуристы из Грузии, победители финала Гран-при среди юниоров Мария Казакова и Георгий Ревия.

В турнире мужчин-одиночников заявлен представитель Азербайджана Владимир Литвинцев, ученик группы Этери Тутберидзе, представляющий Грузию, Ника Егадзе.

В женском одиночном катании выступят российская фигуристка Мария Пулина, представительница Грузии Алина Урушадзе, фигуристка из команды Азербайджана Екатерина Рябова.

Также в мужском и женском одиночном катании, а также в танцах на льду пройдут соревнования среди юниоров. В танцах на льду заявлено три российские юниорские пары: Юлия Чуркина/Владимир Гладких, Ольга Федорова/Никита Иванов, Алиса Овсянкина/Матвей Самохин.