Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о ходе восстановления после травмы. Футболист получил повреждение в матче 1-го тура с «Химками». Встреча закончилась со счетом 3:1.

«Сразу сказали, что восстанавливаться придется долго. Сначала были мысли, что, возможно, потребуется операция», – вспомнил Оздоев.

Магомед добавил, что после травмы почувствовал, что играть больше не сможет. Раньше у него никогда не было таких ощущений и травм по ходу карьеру.

Оздоев сказал, что не может назвать точные сроки восстановления, но обещает вернуться на поле к ноябрю. Он планирует полноценно восстановиться, чтобы не получить рецидив.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка в десяти матчах и оторвалась от преследователя – «Динамо», на 4 очка.