Чемпионат России по футболу возвращается после перерыва на матчи национальных команд. Сборная России порадовала своих болельщиков успешными результатами и вызвала беспокойство неубедительной игрой. Но сейчас о подопечных Валерия Карпина можно забыть ещё на месяц, до решающих ноябрьских поединков. Самое время вспомнить о подопечных Сергея Семака. Сегодня чемпион России в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги проведёт выездной поединок в Туле.

Nevasport даёт прогноз стартового состава «Зенита» на гостевой матч с «Арсеналом».

Заранее стоит отметить: в «послесборном» туре прогнозировать состав всегда надо с опаской: неизвестно, в каком состоянии игроки вернутся из расположения национальных команд. Сергей Семак, правда, заявил, что все сборники приехали здоровыми, но всех подробностей мы не знаем. Ведь «здоровый» не значит «готовый». Тем не менее, приблизительный «старт», по версии Nevasport, будет примерно следующим.

Вратарь. Станислав Крицюк

Семак довольно быстро определился с первым номером: Крицюк играет не без ошибок, но в «Зените» ему доверяют. Голкипер даже попал в расширенный состав сборной России, но не сыграл в октябре: тренерский штаб решил, что ему нужно время адаптироваться в новом клубе. Но, кажется, Крицюк уже давно адаптировался и Кержакову снова придётся довольствоваться ролью сменщика.

Фланговые защитники. Алексей Сутормин и Дуглас Сантос

Прошлогодняя история повторяется: Сутормин вынужденно занял место справа в обороне из-за травмы Вячеслава Караваева и сыграл ещё увереннее, чем в прошлом сезоне. Его яркая игра не осталась без внимания штаба сборной, и футболист дебютировал в национальной команде, а в своей второй игре даже установил «вечный рекорд». Ещё ни один футболист не становился капитаном сборной настолько быстро.

Сейчас Караваев уже работает в общей группе, но смысла выпускать не до конца готового защитника в «старте» у Семака нет: Сутормин блестяще заменил его и готов выходить с первых минут.

Слева, разумеется, сыграет Дуглас.

Центральные защитники. Ярослав Ракицкий и Деян Ловрен

С Ракицким всё понятно: украинец сейчас лучший в своём амплуа в клубе. А вот насчёт второго центрального пока ясности нет. Травмированного Деяна Ловрена неплохо заменил Дмитрий Чистяков, а Вилмар Барриос в последних играх опускался в оборону (чем был не очень доволен).

Однако участие колумбийца в матче пока под большим вопросом, о чём сказал Семак. Вряд ли Барриос успеет вернуться и восстановиться после игр сборной Колумбии. С учётом того, что «Зениту» через 4 дня играть важнейший матч Лиги чемпионов с «Ювентусом», резоннее будет дать Барриосу отдохнуть.

Что касается Ловрена, капитан петербуржцев, видимо, окончательно восстановился после повреждения. По крайней мере, комментатор Геннадий Орлов рассказывал о том, что на клубной базе «Зенит» в воскреснье провёл товарищеский матч с «Уфой», и Ловрен играл с первых минут. Скорей всего, именно он составит компанию Ракицкому в центре защиты, особенно на фоне отсутствия Барриоса.

Центральные полузащитники. Вендел и Кирилл Кравцов

Барриос, скорее всего, не будет играть, а Оздоев всё ещё лечится. Участие Вендела в матче практически гарантированно. Наиболее очевидным партнёром по центру полузащиты является Далер Кузяев. Но рискнём предположить, что хавбек получит отдых перед «Ювентусом», а Семак выпустит 19-летнего Кирилла Кравцова. Хавбек молодёжной сборной России пока ограничивается выходами в концовках встреч, но матч с аутсайдером РПЛ – отличный повод проверить молодого хавбека в «старте». Кузяев нон-стоп провёл два напряжённых матча сборной, в одном даже был капитаном.

Атакующий полузащитник. Александр Ерохин

Хавбек ударными темпами начал сезон и даже на время выбил из состава самого Артёма Дзюбы из-за затяжной безголевой серии последнего. Правда, Ерохина подводит нестабильность: после бодрого начала он немного потерялся и снова утратил железное место в «старте».

Но поскольку в матче не примут участие травмированный Клаудиньо и дисквалифицированный Сердар Азмун, Семаку однозначно понадобятся креативщики уровня Ерохина в группу атаки.

Фланговые нападающие. Малком и Андрей Мостовой

В отличие от Барриоса, Ловрена и Караваева, участие травмированного Клаудиньо в матче исключено. У Андрея Мостового появился шанс доказать свою пригодность и стать достойной заменой олимпийского чемпиона. После перехода Клаудиньо Мостовой лишь один раз выходил в стартовом составе – на игру с «Ахматом», когда участие бразильских легионеров было под вопросом до последнего момента.

Малкому же альтернативы на правом фланге нет.

Центральный нападающий. Артём Дзюба

В последних матчах Семак всё активнее наигрывает тактику с одним нападающим, словно готовясь к возможному отъезду Сердара Азмуна. Иранца по-прежнему хотят видеть в Европе. Впрочем, в этой игре выбор нападающего сократился до одного варианта. Азмун пропускает игру из-за дисквалификации, а необременённый матчами сборной Дзюба рвёт и мечет, словно издеваясь над Карпиным.

Состав «Зенита» на матч с «Арсеналом», версия Nevasport: Крицюк – Сутормин, Ловрен, Ракицкий, Дуглас – Вендел, Кравцов – Малком, Ерохин, Мостовой – Дзюба.

Матч «Арсенал» — «Зенит» пройдёт на стадионе в Туле и начнётся в 14:00 по московскому времени.