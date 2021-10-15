Российские танцы на льду в коме? Сразу три российских танцевальных дуэта сейчас в лёгком «ауте»: Викторию Синицину и Никиту Кацалапова подкосили травмы, Тиффани Загорски лежит в инфекционной больнице, а Александра Степанова и Иван Букин к середине октября даже не показали программы: партнершу свалила вирусная ангина.

Поднялся клич: в российских танцах кризис, Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон уже ворвались в сезон с шикарными постановками, наступают американские пары, а у России нет никого — и это грозит нам проблемами аж на Олимпиаде. Но действительно ли это так? Давайте разберёмся.

Давайте разберемся, кто у России на скамейке запасных. Чемпионы мира среди юниоров Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, рвущиеся во взрослый топ Аннабель Морозов и Андрей Багин, бодро скатавшиеся за прошлый сезон Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (у Лизы на юниорском уровне — серебро ЮЧМ) и бывшие юниоры, а теперь амбициозная взрослая пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Пары все примерно равнозначные: больше всех на международных стартах набирали Скопцова/Алешин (под 200), но этап Гран-при России в прошлом году в зачёт не пошёл, поскольку считался полудомашним турниром. А так все они набирали в среднем по 190 баллов — кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше.

Шансов быстро подняться в топ, как это ни странно, у молодых Дэвис и Смолкина: они уже который год занимаются у авторитетного тренера Игоря Шпильбанда в США, над парой не может не витать фигура матери Дианы — Этери Тутберидзе, пусть ребятам и хотелось бы от этого отойти. На первом же взрослом международном турнире Дэвис/Смолкин набрали более 190 баллов, хотя на юниорском уровне их результаты были гораздо хуже. Но совершить прыжок в боеспособную элиту за один сезон вряд ли получится даже у них — слишком мало времени и слишком мало стартов, чтобы подрасти в оценке компонентов и GOE за технику.

Так что к Олимпиаде в Пекине придётся обязательно лечить «старичков» сборной — и это обязательно произойдёт. У Никиты Кацалапова уже были аналогичные проблемы со спиной: после победы на ЧМ тренер Александр Жулин рассказывал о времени, когда Никита не мог самостоятельно выйти из машины, потому что у него заклинило спину. И к главному турниру сезона пара подошла в шикарной форме, хоть они и пропускали старты по ходу года.

Александра Степанова и Иван Букин пока программы не показывали и начнут сезон с наскока — прямо с этапа Гран-при. Но это опять же для фигуристов не ново: так было в сезоне-2019/20, когда Александру Степанову беспокоила спина, но фигуристка смогла спокойно восстановиться, нашла своего врача и на первом же турнире — Skate America — Александра с Иваном заняли второе место. «Мы же даже не видели, какие программы у ребят. Может, они сейчас тихушничают, а потом как выйдут, как выдадут! И все на стулья сядут», — отметила Екатерина Боброва в интервью «Спорт-Экспрессу».

Тиффани Загорски мы желаем скорейшего выздоровления, но помним, что они с Джонатаном Гурейро в воображаемой очереди идут на третьем месте и являются крепкой парой, но чуть позади первых двух. Об этом пока говорят оценки на международном уровне: на последнем ЧЕ Загорски/Гурейро стали 6-ми, на ЧМ в этом году — 10-ми.

Ну и действительно стоит помнить, что для нашей федерации золото в командном турнире — это цель на игры номер один. К Олимпиаде в Сочи на ноги поставили титанового Евгения Плющенко — и его хватило на чистые прокаты с четверными в командном турнире. Так что хотя бы одну топовую российскую пару к Пекину точно подведут во всеоружии.