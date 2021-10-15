Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о возможном завершении карьеры. По словам голкипера, решение он примет, исходя из собственного здоровья.

«Сейчас я чувствую в себе силы играть дальше. Но может такое случиться, что через год я их чувствовать не буду, — приводит Sport24 слова Акинфеева. — И мне все это надоест».

35-летний вратарь отметил, что главным сигналом для него станет усталость.

«Скажу одно: если пойму, что надо уходить, я уйду, чтобы не мучить ни себя, ни других. Иногда надо сказать себе: «Стоп. Не смеши народ», — добавил Акинфеев.

Игорь Акинфеев всю карьеру провёл в ЦСКА. В основной команде голкипер дебютировал весной 2003 года и с тех пор остаётся первым номером. В 2004 году он провёл первый матч за сборную России и съездил в её составе запасным на Евро-2004.

С ЦСКА Акинфеев выиграл шесть чемпионатов, шесть Кубков, семь Суперкубков России, а также Кубок УЕФА. В сборной России он взял бронзу Евро-2008, а после домашнего чемпионата мира-2018 завершил международную карьеру.