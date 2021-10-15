Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев может быть отправлен в отставку, утверждает «Матч ТВ». Это произойдёт в случае поражения грозненцев в матче 11-го тура чемпионата России по футболу против «Химок».

Отмечается, что у 49-летнего специалиста произошел конфликт с одним из руководителей клуба, которого он попросил уйти с поля во время тренировки.

Сам Талалаев оказался комментировать новость, однако в клубе её назвали фейком.

«Провокационный вброс не соответствует действительности. Кто-то специально спровоцировал перед игрой, — приводит «Чемпионат» слова гендиректора «Ахмата» Ахмеда Айдамирова. — Матч с «Химками» не влияет на будущее Талалаева. Конфликта никакого нет».

Матч «Химки» — «Ахмат» состоится 17 октября на поле подмосковной команды, начало — в 16:30 по московскому времени. После 10 туров грозненцы занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками.

Талалаев возглавил «Ахмат» в июле 2020 года, его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.