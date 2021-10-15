Россиянин Даниил Шевцов стал вторым в состязаниях юниоров на турнире Ice Star в Минске. Фигурист занял вторые места и во вчерашней короткой программе (50,34), и в сегодняшней произвольной (94,06), набрав в сумме 144,40 балла.

Победу одержал белорусский фигурист Василий Бараховский с результатом 167,60. Он обошёл Шевцова и в короткой (50,34), и в произвольной (109,52) программах.

Тройку лидеров замкнул ещё один представитель Белоруссии Илья Сцяпанков — 143,05 (49,16 + 93,89).

В соревнованиях принимали участие шесть белорусов и россиянин Шевцов.

Ранее в соревнованиях взрослых у мужчин победил россиянин Андрей Мозалёв, у женщин — белоруска Виктория Сафонова, а россиянка Анастасия Гулякова стала второй. В состязаниях пар выступали только два дуэта, представлявшие Белоруссию. Выиграли Екатерина Юрова и Дмитрий Бушланов.