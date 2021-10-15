Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев принял решение сняться с турнира «ВТБ Кубок Кремля»-2021.

В телеграм-канале турнира сообщается, что игрок решил пропустить турнир из-за накопившейся в концовке сложного сезона. «В нынешнем году Даниил провел уже 61 матч, одержав 50 побед при 11 поражениях», — говорится в сообщении пресс-службы турнира.

Вместо Медведева на турнире сыграет шведский теннисист Элиас Имер.

После завершения выступлений на турнире в Индиан-Уэллсе россиянин уже заявлял о накопившейся усталости. Там он дошёл до четвертого круга, где проиграл болгарину Григору Димитрову. Следующим турниром для Медведева может стать «Мастерс» в Париже в начале ноября.

ВТБ Кубок Кремля пройдет в Москве с 16 по 24 октября.