Белорусская теннисистка Арина Соболенко получила wild card для участия в «ВТБ Кубке Кремля», сообщает пресс-служба турнира. 23-летняя теннисистка занимает второе место в рейтинге WTA. В 2021 году Соболенко добралась до полуфиналов Уимблдонского турнира и Открытого чемионата США. Также на её счету победы на турнирах в Абу-Даби в январе, Мадриде в мае и в Берлине в июне.

От участия в турнире ранее отказались Элиза Мертенс, Даниэль Коллинз, Бьянка Андрееску, Эмма Радукану и действующая чемпионка ВТБ Кубка Кремля Белинда Бенчич.

Московский теннисный турнир пройдёт с 16 по 24 октября во дворце спорта «Лужники» и Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.