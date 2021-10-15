Российский фигурист, чемпион Европы Дмитрий Алиев рассказал о том, как начал работать с психологом перед олимпийским сезоном.

В интервью журналисту Владиславу Жукову, которое появилось в телеграм-канале «Лапидарность», фигурист отметил, что ему нужно работать с головой.

«Бывает, настигают какие-то проблемы именно «головного рода», и здесь приходится просто учиться это преодолевать, находить выходы, ключи», — отметил Алиев, добавив, что физически он на многое способен и на тренировках это доказывал, а вот на стартах все совершенно по-другому. После выступления в Будапеште Алиев собирается доработать эти вопросы с психологом, который у него появился в конце лета.

«Была такая стадия провала. Но я сейчас точно знаю, что выкарабкиваюсь из этого состояния. Грубо говоря, ото дна оттолкнулся и лечу наверх», — сказал Алиев, добавив, что ему нужно научиться быть в мире борьбы и не выигрывать турниры разово, когда все совпало.