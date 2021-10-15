Международная федерация футбола (ФИФА) эвакуировала из Афганистана около ста человек, включая футболисток, сообщает официальный сайт организации. Это стало результатом переговоров, которые велись при поддержке властей Катара.

«ФИФА после сложных переговоров при поддержке Катара эвакуировала из Афганистана почти сто членов футбольной семьи, включая футболисток», — говорится в сообщении федерации.

Афганцы отправились чартерным рейсом компании Qatar Airways из Кабула в столицу Катара Доху.

Летом власть в Афганистане захватило запрещённое в России движение Талибан. Лидеры движения заявили, что женщинам в стране будет запрещено заниматься рядом видов спорта, в которых они могут обнажать некоторые части тела.

Афганистан занимает 152-е место из 168 сборных в женском рейтинге ФИФА, предпоследнее из азиатских команд.