Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) полностью независимо в своей работе. Об этом он сказал на заседании правительственной комиссии по вопросам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.

«Министерство готово оказывать содействие РУСАДА в выполнении агентством своих обязательств в рамках плана по восстановлению, — цитирует ТАСС Матыцина. — Эти вопросы подробно обсуждались в ходе моей встречи с президентом ВАДА Витольдом Банькой в сентябре в Стамбуле».

В декабре Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) лишил РУСАДА статуса соответствия ВАДА. В июне РУСАДА получило план по восстановлению статуса. План должен быть реализован до середины декабря 2022 года.