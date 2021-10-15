Российские фигуристы, чемпионы Европы и призёры чемпионата мира Александра Бойкова/Дмитрий Козловский не выступят на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Фамилии фигуристов пропали из окончательной заявки на турнир, который стартовал сегодня, 15 октября. Причина снятия фигуристов с турнира неизвестна, однако на этой же неделе им придётся выступить на турнире Skate America в Лас Вегасе.

Таким образом, в парном катании выступят четыре взрослые пары: ученики Тамары Москвиной Ясмина Кадырова/Иван Бальченко, представители московской УОР №4 Полина Попова/Илья Красников, а также фигуристы из петербургской СШОР Татьяна Румянцева/Александр Акимов и Алина Соловьёва/Елисей Иванов.

Соревнования спортивных пар по мастерам спорта на Мемориале Панина-Коломенкина стартуют в понедельник, 18 октября.