«Трактор» одержал волевую победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 4:2. Счёт открыл игрок челябинцев Томас Гика на 6-й минуте. До перерыва сочинская команда вышла вперёд, забив два гола за минуту. Сперва Амир Гараев сравнял счёт на 11-й минуте, а на 12-й Никита Феоктистов реализовал большинство.

Во втором периоде шайб заброшено не было. На 46-й минуте Гика оформил дубль, а на 58-й Теему Пулккинен вывел «Трактор» вперёд. Никита Тертышный за 22 секунды до конца третьего периода поразил пустые ворота, установив окончательный счёт встречи.

«Трактор» идёт на втором месте в таблице Восточной конференции, сравнявшись по очкам с «Металлургом» (по 32). «Сочи» под руководством Андрея Назарова замыкает таблицу «Запада» с 12 очками.

В другом поединке «Автомобилист» в овертайме вырвал победу у «Салавата Юлаева» — 4:3. Защитник уфимцев Андрей Зубарев открыл счёт на 5-й минуте. На 28-й Алексей Макеев забросил ответную шайбу. К середине третьего периода «Салават Юлаев» повёл 3:1: отличились Степан Санников и Маркус Гранлунд на 38-й и 39-й минуте.

«Автомобилист» сравнял счёт, также забросив две шайбы за минуту: Станислав Бочаров на 55-й минуте реализовал большинство, а Стефан Да Коста на 56-й сделал счёт 3:3. В овертайме на 65-й минуте Да Коста оформил дубль.

«Автомобилист» занимает пятое место в Восточной конференции с 22 очками, «Салават Юлаев» идёт третьим с 26 очками.