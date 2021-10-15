Российский лыжник Глеб Ретивых отреагировал на открытие информации о положительном допинг-тесте норвежской олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Марит Бьорген в 2017 году.

В интервью «Матч ТВ» Ретивых отметил, что сейчас все случившееся — это история, и с этим ничего не сделать.

«Представляете, если бы она не рассказала в своей книжке, которую написала, так бы никто и не узнал. Не совсем приятно, что получаются такие ситуации. Так работает организация FIS», — сказал Ретивых.

Напомним, Марит Бьорген рассказала об этой ситуации в своей книге «Сердце победителя». Лыжница сдала пробу с наличием стероида на ЧМ-2017 в Лахти, спортсменка принимала разрешенный препорат Primolut-N. В FIS не стали заводить дело и ситуацию не предали огласке.