Российский фигурист Александр Самарин прокомментировал своё выступление на Budapest Trophy. После короткой программы серебряный чемпионата Европы лидировал с результатом 74,46 балла, однако сегодня в произвольной программе стал лишь третьим (152,35) и занял итоговое третье место (226,81).

«Ничего страшного не произошло. Только начало сезона, у меня успешнее прошли Челябинск и Сызрань. Сейчас не то, чтобы спад, скорее спуск перед подъемом. Нужно подойти в хорошей форме к этапам «Гран-при» и главным стартам, — цитирует Sport24 Самарина. — Хотелось выступить намного лучше, без срывов в короткой, без бабочек. Понятно, что это стыдная история».

Победу на турнире одержал итальянец Маттео Риццо (234,40 балла), вторым стал соотечественник Самарина Дмитрий Алиев (230,63), несмотря на пятое место в короткой программе.