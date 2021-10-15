На турнире по фигурному катанию Budapest Trophy в Венгрии завершились соревнования в танцах на льду среди взрослых пар.

Победу на турнире одержали фигуристы из Армении — Тина Гарабедян и Саймон Пру-Сенекаль. Они набрали 181,05 балла в сумме за два проката и смогли подняться на первую строчку после второго результата в ритм-танце.

Второе место занял литовский дуэт Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичус. Они проиграли соперникам всего 0,04 балла в борьбе за победу. Рид/Амбрулевичус выиграли ритм-танец и стали вторыми в произвольном танце.

Российская пара Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный оказалась на третьей позиции с результатом в 174.90 балла. Этот турнир стал для пары первым международным стартом на взрослом уровне.

Завтра, 16 октября, на турнире в Будапеште начнутся соревнования одиночниц и спортивных пар.