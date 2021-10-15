Завершился второй период матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Йокеритом» и СКА. Счёт после 40 сыгранных минут ничейный — 3:3. Счёт уже на первой минуте открыл форвард финнов Никлас Йенсен. После этого СКА трижды получал большинство и с третьей попытки смог его реализовать. На 18-й минуте Мэт Робинсон с передачи Кирилла Марченко распечатал ворота Андерса Линдбека.

На 5-й минуте второго периода Теему Турунен вывел «Йокерит» вперёд. Через 27 секунд отличился армеец Йоонас Кемппайнен с передач Андрея Кузьменко и Антона Бурдасова.

На 31-й минуте «Йокерит» снова повёл в счёте благодаря голу Филипа Хольма в большинстве. Игорь Ожиганов на 36-й минуте после передачи Никиты Гусева в третий раз сравнял счёт.

Армейцы выпустили на лёд следующий состав: Юханссон (Самонов); Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов; Кирсанов — Робинсон, Гусев — Вей — Тимкин; Паутов — Пыленков, Хуснутдинов — Моисеев — Кетов; Фальковский, Воробьёв — Марченко — Морозов, Галимов.

Ранее стало известно, что власти Финляндии не пустили в страну двух игроков СКА — Валентина Зыкова и Владислава Цицюру. По санитарным нормам все граждане, приезжающие в страну, должны пройти тест на антитела к коронавирусной инфекции.

«Йокерит» после 18 матчей занимает первое место в Западной конференции с 26 очками. СКА провёл меньше на одну игру и набрал 25 очков. В случае сегодняшней победы армейцы возглавят «Запад».