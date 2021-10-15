Организаторы чемпионата по кольцевым автогонкам «Формула-1» опубликовали календарь сезона 2022 года. В число этапом вошло рекордное количество Гран-при — 23 разных выезда, они были утверждены Всемирным советом по автоспорту ФИА.

Первый этап Гран-при сезона пройдет 20 марта в Бахрейне. Сезон завершится в Абу-Даби 20 ноября. Также в список вошли две гонки в США — 8 мая состоится итоговая гонка в Майами, Флорида, а 23 октября уикенд завершится в Остине, Техас. В Италии также пройдет два уикенда: в Имоле 24 апреля и в Монце 11 сентября.

Гран-при России пройдет в том же слоте, итоговая гонка в Сочи состоится 25 сентября.

Ни один из этапов Гран-при Формулы-1 в 2022 году не пройдет в Китае, это связано с продолжающейся пандемией коронавируса и введенными в стране ограничениями.