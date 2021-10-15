Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров эмоционально воспринял поражение от «Трактора» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Челябинцы одержали на своём льду победу 4:2, несмотря на то, что уступали 1:2 после первого периода.

На 58-й минуте Теему Пулккинен забросил победную шайбу сочинцев, установив окончательный счёт встречи. После того, как команда пропустила четвёртую шайбу, Назаров схватил бутылку с водой и бросил её в заградительное стекло.

Назаров возглавил «Сочи» в октябре, возобновив тренерскую карьеру после почти трёх лет перерыва. Под его руководством южане одержали одну победу в овертайме (3:2 с рижским «Динамо»), одну — в серии буллитов (5:4 с «Автомобилистом») и четыре раза проиграли в основное время (3:7 с минским «Динамо», 0:3 с «Салаватом Юлаевым», 1:3 с «Металлургом», 2:4 с «Трактором»).

В таблице Западной конференции «Сочи» занимает последнее 12-е место с 12 очками в 19 встречах.