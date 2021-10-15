«Шальке» с минимальным счётом одержал победу над «Ганновером» в матче десятого тура второй немецкой бундеслиги — 1:0. Единственный мяч провёл польский защитник Марцин Камински на пятой добавленной ко второму тайму минуте. Для 29-летнего футболиста этот мяч стал первым в составе клуба из Гельзенкирхена.

Полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов, выступающий за «Шальке» на правах аренды, попал в заявку на матч, но остался в запасе.

18-летний Михайлов в составе «Шальке» провёл 4 неполных матча и отдал одну голевую передачу в четырёх играх второй бундеслиги, а также отметился одним голом в одной игре Кубка Германии.

«Шальке» сравнялся по очкам с ещё двумя лидерами таблицы — «Санкт-Паули» и «Регенсбургом» и отстаёт от них по разности мячей. «Санкт-Паули» провёл на одну игру меньше.

В первую бундеслигу напрямую выйдут две команды, ещё одна сыграет в стыковых матчах с 16-й командой элитного дивизиона.