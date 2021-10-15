Российские фигуристы, ученики школы Тамары Москвиной Екатерина Петушкова/Евгений Маликов выиграли короткую программу на турнире юниорских спортивных пар на Мемориале Панина-Коломенкина.

За свою короткую программу без серьёзных недочётов фигуристы получили 67.66 балла.

На втором месте также расположились ученики школы Тамары Москвиной — Евгения Туманова и Георгий Куница. За свою короткую программу они получил ровно 65 баллов.

Третье место пока занимают фигуристы из петербургской СШОР Алиса Родинонова и Алексей Карпов с результатом в 62,33 балла.

Произвольные программы на турнире фигуристы покажут завтра, 16 октября. Начало выступлений спортсменов назначено на 18:30 по московскому времени. В турнире спортивных пар в разряде КМС участвует 11 различных дуэтов.