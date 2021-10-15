Петербургский СКА уступил финскому «Йокериту» в овертайме в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра состоялась в Хельсинки на арене «Хартвалл-Арена».

Основное время матча завершилось со счётом 4:4. В составе СКА отличились Мэт Робинсон, Йоонас Кемппайнен, Андрей Кузьменко и Игорь Ожиганов. За «Йокерит» по шайбе забросили Никлас Йенсен, Теэму Турунен, Филипп Хольм и Джордан Шрёдер.

За полторы минуты до конца СКА повел в счёте 4:3, однако упустил набранное преимущество. За полминуты до конца встречи «Йокериту» удалось забросить шайбу, сняв вратаря Андерса Линдбека, и перевести игру в овертайм. Решающую шайбу на 63-й минуте матча забросил Давид Скленичка, что принесло «Йокериту» победу в этой игре.