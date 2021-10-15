Матч третьего тура группового турнира Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером» начнётся с минуты молчания, сообщает «РИА новости» со ссылкой на пресс-службу красно-белых. Посвящена она будет трагедии, произошедшей 20 октября 1982 года в игре Кубка УЕФА между московским клубом и нидерландским «Харлемом».

Незадолго до окончания матча «Спартак» — «Харлем» в столичных «Лужниках» произошла большая давка. По официальным данным погибли 66 человек и сотни пострадали. В 1992 году в «Лужниках» был установлен памятник в память о трагедии.

Матч «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября, начало — в 17:30 по московскому времени.

После двух туров «Спартак» идёт на втором месте в таблице группы C. На своём поле красно-белые уступили «Легии» (0:1), а затем в гостях обыграли «Наполи» 3:2. На счету «Лестера» ничья дома с «Наполи» (2:2) и поражение в гостях от «Легии» (0:1).