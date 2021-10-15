Главный тренер итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти пострадал от рук грабителей: у него украли автомобиль модели Fiat Panda.

Информацию об этом сообщает издание La Gazzetta Dello Sport. По данным СМИ, машина была припаркована напротив отеля, где сейчас проживает тренер «Наполи». Инцидент произошел в ночь с четверга, 14 октября, на пятницу.

Сообщается, что Спаллетти уже подал заявление в городскую полицию.

Интересно, что изначально Лучано Спаллетти приехал в Неаполь на машине Mercedes, однако затем начал передвигаться на Fiat, поскольку такая машина имеет гораздо меньшие габариты и лучше приспособлена для езды по городу.

Лучано Спаллетти возглавил «Наполи» в мае 2021 года. На этом посту он сменил Дженнаро Гаттузо.