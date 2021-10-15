Белорусская фигуристка, ученица СШОР ЦСКА им. Жука Варвара Кисель стала победительницей турнира Ice Star среди юниорок-одиночниц в Минске.

Спортсменка набрала за два проката 166,77 балла, выиграв и короткую, и произвольную программу. В произвольной Кисель пошла на тройной аксель, но недокрутила его и упала.

Второе место на турнире заняла представительница России София Захарова из СШОР «Звездный лед». Фигуристка поднялась с пятого места после короткой программы на итоговое второе, набрав 144,66 балла.

Третье место у еще одной представительницы Белоруссии Агаты Стариковой. Она стала второй в короткой программе и третьей в произвольной, набрав в общей сумме 138,11 балла.

Турнир Ice Star в женском одиночном катании среди взрослых выиграла белорусская фигуристка Виктория Сафонова.