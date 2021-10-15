Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова похвасталась своими кулинарными способностями.

В своем «Инстаграме» Загитова выложила фотографию шоколадного торта, украшенного малиной, клубникой и голубикой.

«Алина — кулинар. P.S. С утра можно», — написала фигуристка на фотографии.

Напомним, с декабря 2019 года Алина Загитова не выступала на соревнованиях: после финала серии Гран-при в Турине фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры и сосредоточилась на других проектах — выступлениях в ледовых шоу, учебе, работе на телевидении.

Уже второй год подряд Загитова является ведущей проекта «Ледниковый период» на Первом канале. Шоу она ведет в паре с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным. Также фигуристка параллельно учится сразу в двух университетах — РАНХИГС И РГУФК.