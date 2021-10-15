Нападающий петербургского СКА Никита Гусев объяснил, каково ему было возвращаться в КХЛ и зачем он подписал контракт с армейцами всего на один сезон.

Слова Гусева цитирует портал «Чемпионат».

По словам хоккеиста, в возвращении в КХЛ были как хорошие, так и плохие моменты.

«Я выбрал играть больше, играть в КХЛ. Подписал контракт на год, потому что всё равно смотрю в сторону НХЛ и надеюсь хорошо себя проявить в России», — сказал Гусев, добавив, что в этом сезоне ставит перед собой цель помочь клубу и помочь сборной России на Олимпийских играх.

Также игрок вспомнил свою поездку на просмотр в «Торонто Мейпл Лифс».

«Не могу раскрыть все карты, почему поехал на просмотр в «Торонто». Решил, что в «Торонто» мне дадут шанс сыграть с хорошими партнёрами, проявить себя в большинстве», — сказал игрок.