Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала об эмоциях от выступления на чемпионате мира в Стокгольме в 2021 году в условиях пандемии.

В документальном фильме о ЧМ-2021 «This is UpAgain» фигуристка отметила, что поездка на ЧМ уже сделала её победительницей.

«Быть на чемпионате мира – для меня уже победа, определённо. Потому что я могла об этом только мечтать, пока не поняла, что еду на мировое первенство. Вот почему я уже победитель«, — сказала фигуристка, добавив, что это помогло ей быть собранной на соревнованиях.

Также Туктамышева отметила, что когда она получала малую медаль за третье место в короткой программе то думала: «Боже, как же круто! Что может быть лучше?».