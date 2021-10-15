Главные новости с хоккейных катков, турниров по фигурному катанию и теннисных кортов — в традиционном дайджесте главных событий дня за 15 октября:

«Йокерит» в овертайме обыграл СКА в регулярном чемпионате КХЛ

Петербургский СКА уступил финскому «Йокериту» в овертайме в матче регулярного чемпионата КХЛ. Основное время матча завершилось со счётом 4:4. В составе СКА отличились Мэт Робинсон, Йоонас Кемппайнен, Андрей Кузьменко и Игорь Ожиганов. «Йокерит» успел сравнять счет за полминуты до конца и в овертайме победил засчет шайбы Давида Скленички.

Итальянец Риццо выиграл Budapest Trophy, Алиев и Самарин — в призах

Итальянский фигурист, призёр чемпионата Европы Маттео Риццо выиграл турнир Budapest Trophy в Венгрии в мужском одиночном катании. В сумме за два проката фигурист набрал 234,40 балла. вторым стал российский фигурист Дмитрий Алиев. Его результат — 230,63 балла. Третье место занял лидер короткой программы Александр Самарин, набрав чуть более 226 баллов.

Шанаева/Нарижный стали третьими на Budapest Trophy в танцах на льду

На турнире по фигурному катанию Budapest Trophy в Венгрии завершились соревнования в танцах на льду среди взрослых пар. Победу на турнире одержали фигуристы из Армении — Тина Гарабедян и Саймон Пру-Сенекаль. Второе место — у пары из Литвы Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичус. Третьими стали россияне Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный.

Мозалев выиграл турнир по фигурному катанию в Минске

Российский фигурист Андрей Мозалев стал первым на соревнованиях “Ice Star” в Минске. Спортсмен опередил соперников по итогах произвольной программы. Второе и третье место заняли представители Белоруссии Константин Милюков и Александр Лебедев.

Сафонова выиграла турнир Ice Star в Минске, Гулякова — вторая, Шаботова — третья

Белорусская фигуристка российского происхождения Виктория Сафонова выиграла турнир серии ISU Challenger — Ice Star в Минске. В сумме за две программы Сафонова получила 198,08 балла, не допустив серьезных ошибок. Второе место заняла россиянка Анастасия Гулякова, третье — фигуристка из Украины Анастасия Шаботова.

Медведев не выступит на ВТБ Кубке Кремля в Москве из-за усталости

Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев принял решение сняться с турнира «ВТБ Кубок Кремля»-2021. В телеграм-канале турнира сообщается, что игрок решил пропустить турнир из-за накопившейся в концовке сложного сезона.

Юма Кагияма выиграл Asian Open, Шун Сато и Боян Цзинь в тройке

Японский фигурист, серебряный призер чемпионата мира 2021 года и победитель юношеской Олимпиады в Лозанне Юма Кагияма стал победителем соревнований в мужском одиночном катании на Asian Open в Пекине. Второе место занял еще один японец — Шун Сато, третье место — у китайского фигуриста Бояна Цзиня.

Маи Михара выиграла турнир Asian Open Trophy

На соревнованиях по фигурному катанию Asian Open Trophy в Пекине (Китай) завершилась произвольная программа девушек. По итогам двух дней победительницей стала японка Маи Михара. Второе место — у другой японки Каори Сакамото, третье место — у фигуристки из Гонконга Джоанны Со.