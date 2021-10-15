Российские фигуристки Анна Щербакова, Майя Хромых и Софья Самодурова получили стартовые номера в короткой программе на турнире Budapest Trophy в Венгрии.

Начало короткой программы у женщин назначено на 18:03 по московскому времени.

В первую разминку попала чемпионка Европы Софья Самодурова. Она выйдет на лёд под третьим стартовым номером.

В третью разминку попали фигуристки группы Этери Тутберидзе Анна Щербакова и Майя Хромых. Фигуристки выступят четвертыми и пятыми в своей разминке. Щербаковой достался 14-й стартовый номер, Хромых — 15-й.

Напомним, ранее на турнире Budapest Trophy завершились соревнования в танцах на льду и в мужском одиночном катании. Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный стали третьими в танцах на льду, а Дмитрий Алиев и Александр Самарин взяли серебро и бронзу в турнире одиночников.